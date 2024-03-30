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В Москве подводят итоги технологической олимпиады для школьников

12:43
  • суббота
  • 30 марта 2024

Победители смогут поступить в вузы без экзаменов

В Москве подводят итоги Национальной технологической олимпиады для школьников. На торжественной церемонии вручат награды победителям и призёрам профиля "Искусственный интеллект".

В Москве проходит финал олимпиады по нейротехнологиям и когнитивным наукам
В Москве проходит финал технологической олимпиады для старшеклассников

В финале свои силы пробовали более ста учащихся из разных регионов России и Казахстана, которые успешно прошли отборочные туры. Участники занимались поиском новых медицинских препаратов, которые используют радиоактивность для диагностики и терапии онкозаболеваний.

Победители смогут поступить в вуз без экзаменов или получат 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов, сообщает "ТВ Центр".

"Участие в таких проектах - возможность для каждого из вас получить знания и новый опыт, познакомиться с единомышленниками, пообщаться с экспертами и сделать свой первый шаг в построении успешной карьеры", - обратился к участникам олимпиады глава Сбербанка Герман Греф.

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Участники технологической олимпиады для школьников
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