ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школа акварели Сергея Андрияки приглашает на День открытых дверей

12:15
  • суббота
  • 30 марта 2024

Гостей ждут до 17 часов

День открытых дверей проходит сегодня в Школе акварели Сергея Андрияки. Один из самых известных творческих вузов столицы приглашает абитуриентов, а также всех любителей искусства.

В Москве открылась выставка работ Сергея Андрияки
В Новой Третьяковке открылась выставка в честь юбилея Академии Сергея Андрияки

Во время встречи с ректором и педагогами будущих студентов познакомят с программой обучения и проведут по мастерским, сообщает "ТВ Центр".

Все желающие могут послушать лекцию и скрипичный концерт, посетить выставки живописи, а также принять участие в мастер-классах и пробных уроках, и создать свою, возможно, первую в жизни акварель. Двери академии открыты до 17 часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.