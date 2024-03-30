Школа акварели Сергея Андрияки приглашает на День открытых дверей

Гостей ждут до 17 часов

День открытых дверей проходит сегодня в Школе акварели Сергея Андрияки. Один из самых известных творческих вузов столицы приглашает абитуриентов, а также всех любителей искусства.

Во время встречи с ректором и педагогами будущих студентов познакомят с программой обучения и проведут по мастерским, сообщает "ТВ Центр".

Все желающие могут послушать лекцию и скрипичный концерт, посетить выставки живописи, а также принять участие в мастер-классах и пробных уроках, и создать свою, возможно, первую в жизни акварель. Двери академии открыты до 17 часов.

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