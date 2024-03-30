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Кремль ответил на заявление перепуганного Зеленского о переговорах

13:15
  • суббота
  • 30 марта 2024

Киеву нужно будет признать новую реальность

В Кремле и МИДе отреагировали на слова Владимира Зеленского про возможные переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Киеву придётся учитывать новую геополитическую реальность.
Зеленский согласился на переговоры без выхода на границы 1991 года

"У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придётся считаться", - сказал представитель Кремля в интервью РИА Новости.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что Зеленский нервничает из-за того, что в мае заканчивается срок его президентских полномочий. Поэтому он и начал говорить о переговорах с Россией, полагает дипломат.

Накануне в интервью телеканалу CBS News Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. Ранее глава Незалежной отрицал сам факт возможных переговоров с Москвой до того времени, пока российские войска не покинут территорию Украины в границах на момент распада СССР. Кроме того, Зеленский запретил специальным указом вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. 

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