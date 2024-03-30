Число пострадавших в "Крокусе" увеличилось до 695

Погибли 144 человека

Главное управление МЧС по Подмосковью сообщает, что в результате теракта в Красногорске пострадали 695 человек, из них 144 человека погибли.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Пятеро детей скончались.

По делу о теракте арестованы 9 человек. По данным следствия, они намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

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