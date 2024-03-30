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Москвичей предупредили о первых весенних грозах

17:11
  • суббота
  • 30 марта 2024

И о возвращении ночных заморозков

Контрастная погода ждёт москвичей на следующей неделе. В столичном регионе прогремят первые весенние грозы. Этого не исключил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Москвичей предупредили о первых весенних дождях
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В своём Telegram-канале он предупредил москвичей и о заморозках. Они вернутся в столицу в конце следующей недели. Синоптик написал, что 3 апреля Москву и Подмосковье пересечёт холодный атмосферный фронт, пройдут ливни с грозами.

4 апреля дневная температура опустится до плюс десяти градусов, а в ночь на 5 апреля в Москву вернутся заморозки.

Минувшая зима в Москве и Подмосковье была чрезвычайно снежной. Синоптики говорят, что снег в области будет таять примерно до середины апреля.

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