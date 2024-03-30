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Собянин рассказал об интересных занятиях участников "Московского долголетия"

16:40
  • суббота
  • 30 марта 2024

Для них открыты двери учебных заведений

Почти полторы тысячи организаций задействованы в проекте "Московское долголетие". Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Жителей столицы старшего возраста ждут в музеях, кинотеатрах и на других современных площадках. Так, в этом году свои двери для участников проекта открыли 20 ведущих вузов.

В одном из старейших художественных университетов страны можно освоить азы живописи. В МГУ имени Ломоносова - изучить в историю и философию, а в Тимирязевской академии подготовиться к дачному сезону.

Среди других интересных мест - Музей Тропинина, где посетители смогут попробовать себя в роли искусствоведа, сообщает "ТВ Центр".

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