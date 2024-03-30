В Москве возвели храм в честь Саввы Сторожевского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

В московском районе Северное Измайлово возвели храм в честь святого преподобного Саввы Сторожевского. Ход работ проинспектировал сегодня советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменная церковь стала самой большой на востоке столицы и сможет вместить до тысячи прихожан. Здание построили по индивидуальному проекту.

Работы уже на финальной стадии. Сейчас монтируют резной дубовый иконостас. Ввести храм в эксплуатацию планируют в сентябре, сообщает "ТВ Центр".

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