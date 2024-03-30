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У здания "Крокус сити холла" отслужили панихиду по жертвам теракта

15:06
  • суббота
  • 30 марта 2024

Вечером будет объявлена минута молчания

На девятый день после трагедии в "Крокусе" вся страна чтит память жертв жестокого преступления. Возле сгоревшего концертного зала в подмосковном Красногорске сегодня ровно в полдень отслужил панихиду архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Прошло 9 дней: Россия скорбит по жертвам трагедии в "Крокусе"
Число пострадавших в "Крокусе" увеличилось до 695

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил родным и близким погибших слова соболезнования. Пострадавшим предстоятель РПЦ пожелал сил и скорейшего выздоровления. Он призвал их не терять веру, хранить мужество и силу духа. Накануне, в священный для ислама день - пятницу, молитвы ко всевышнему возносили мусульмане России.

Траурная акция "Журавли" прошла на Дальнем Востоке и в Сибири. В столичном регионе, в 19:52, когда террористы открыли огонь по беззащитным людям, будет объявлена минута молчания. А в небо вновь взмоют гордые благородные птицы, как символ бессмертной души тех, чья жизнь прервалась слишком рано.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»  

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