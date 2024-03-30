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Нанесён удар по аэродрому в Николаевской области

16:08
  • суббота
  • 30 марта 2024

Поражены два самолёта

Переделанные под запуски иностранных ракет Су-24 уничтожены ударом под Николаевом. Армия России нанесла удар по военному аэродрому Мартыновка, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.
Нанесён удар по местам дислокации иностранных наёмников под Одессой

Собеседники агентства уточнили, что кроме военных самолётов уничтожен склад иностранных ракет. Взрыв вызвал сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома.

В свою очередь, в Минобороны России сообщили, что за неделю авиацией и средствами ПВО сбито 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD, две ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1 208 беспилотников противника.  

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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