Кинотеатру "Ударник" вернут исторический облик

Началась реставрация уникального объекта
До конца 2027 года в Москве проведут реставрацию знаменитого кинотеатра "Ударник". Его включили в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что в здании на улице Серафимовича, построенном в 1928–1931 годах по проекту Бориса Иофана, проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.
Несколько лет назад кинотеатр закрылся, но сейчас решено восстановить этот исторический объект. Специалисты воссоздадут кровлю со специальным раздвижным механизмом, усилят фундамент, заменят двери и окна.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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