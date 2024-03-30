Кинотеатру "Ударник" вернут исторический облик

Началась реставрация уникального объекта

До конца 2027 года в Москве проведут реставрацию знаменитого кинотеатра "Ударник". Его включили в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в здании на улице Серафимовича, построенном в 1928–1931 годах по проекту Бориса Иофана, проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

Несколько лет назад кинотеатр закрылся, но сейчас решено восстановить этот исторический объект. Специалисты воссоздадут кровлю со специальным раздвижным механизмом, усилят фундамент, заменят двери и окна.

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