ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кинотеатру "Ударник" вернут исторический облик

18:04
  • суббота
  • 30 марта 2024

Началась реставрация уникального объекта

До конца 2027 года в Москве проведут реставрацию знаменитого кинотеатра "Ударник". Его включили в список инвестиционных приоритетных проектов, сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в здании на улице Серафимовича, построенном в 1928–1931 годах по проекту Бориса Иофана, проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино.

Несколько лет назад кинотеатр закрылся, но сейчас решено восстановить этот исторический объект. Специалисты воссоздадут кровлю со специальным раздвижным механизмом, усилят фундамент, заменят двери и окна.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Реконструкция кинотеатра "Ударник" в центре Москвы
Реконструкция кинотеатра "Ударник" в центре Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.