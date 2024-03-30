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Захарова посоветовала Бербок купить учебник истории и жвачку

18:37
  • суббота
  • 30 марта 2024

И не нести чушь

Мария Захарова посоветовала главе МИД Германии Бербок купить карту, учебник истории и жвачку.

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"Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши", - сказала официальный представитель российского МИДа в интервью РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что целью президента России Владимира Путина было и остаётся разрушение существования Украины как суверенной свободной страны и втягивание НАТО в войну.

Вопреки обещаниям, данным президенту СССР Михаилу Горбачёву, блок НАТО активно расширяется на восток и за 30 лет вплотную приблизился к границам России. В связи с этим Москва не раз выражала обеспокоенность. При этом в МИДе заявляли, что Россия до сих пор открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе.

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