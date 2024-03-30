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Зеленский назвал цели для дальнобойных ракет ATACMS

19:17
  • суббота
  • 30 марта 2024

Правда, самих ракет у Украины нет

Украина планирует использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по военным аэродромам и другим целям в Крыму. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.

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При этом украинский лидер признал, что таких ракет у него нет. США пока не приняли решения передать опасное оружие Киеву из-за опасений, что его будут применять для ударов по России.

Очередной пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона вот уже несколько месяцев буксует. Его не может согласовать американский Конгресс.

Летом прошлого года Украина предприняла попытку контрнаступления в зоне спецоперации, но она провалилась. Сейчас российская армия имеет явное преимущество и постепенно оттесняет ВСУ на всех направлениях.

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