Установлены личности 134 погибших в "Крокусе"

Следователи продолжают работу

Следователи и эксперты СКР установили личности 134 погибших во время теракта в "Крокус сити холле" 22 марта. Продолжается проведение генетических экспертиз, сообщил Следственный комитет у себя в Telegram-канале.

Также продолжаются опросы потерпевших в теракте, от них следователи получают показания об обстоятельствах преступления.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 144 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Пятеро детей скончались.

По делу о теракте арестованы 9 человек. По данным следствия, четверо террористов намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"