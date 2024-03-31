Силовики задержали террористов в Махачкале и Каспийске

Введён режим КТО
Спецназ ФСБ задержал троих террористов в Махачкале и Каспийске. В городах введён режим КТО, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Известно, что вооружённые террористы находились в нескольких квартирах в жилых кварталах. Из соседних квартир и домов эвакуировали жильцов. Никто из мирных жителей не пострадал.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, в квартире в одном из домов Каспийска были заблокированы два террориста.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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