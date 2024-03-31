Обеспечил связь со штабом: подвиг прапорщика Матвеева

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны представили новых героев спецоперации. Прапорщик Алексей Матвеев под массированным обстрелом ВСУ обеспечивал связь подразделения с вышестоящим штабом. Рискуя жизнью, Алексей эвакуировал аппаратуру в ближайшую лесополосу, и сумел оперативно наладить взаимодействие войск с командованием. Наши бойцы, получив координаты скопления сил врага, уничтожили большую часть радикалов, а также свыше 15 единиц техники.

Сержант Валентина Братишко в составе медотряда оказывает помощь нашим раненым прямо на линии боевого соприкосновения, помогает в организации укрытий и эвакуации. Работать приходится под постоянным ракетным и артиллерийским огнём. Благодаря смелым и профессиональным действиям Валентины, за время спецоперации спасены сотни российских бойцов, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"