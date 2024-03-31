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Обеспечил связь со штабом: подвиг прапорщика Матвеева

11:04
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны представили новых героев спецоперации. Прапорщик Алексей Матвеев под массированным обстрелом ВСУ обеспечивал связь подразделения с вышестоящим штабом. Рискуя жизнью, Алексей эвакуировал аппаратуру в ближайшую лесополосу, и сумел оперативно наладить взаимодействие войск с командованием. Наши бойцы, получив координаты скопления сил врага, уничтожили большую часть радикалов, а также свыше 15 единиц техники.

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Представлены новые герои спецоперации

Сержант Валентина Братишко в составе медотряда оказывает помощь нашим раненым прямо на линии боевого соприкосновения, помогает в организации укрытий и эвакуации. Работать приходится под постоянным ракетным и артиллерийским огнём. Благодаря смелым и профессиональным действиям Валентины, за время спецоперации спасены сотни российских бойцов, сообщает "ТВ Центр".

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