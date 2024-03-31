Десятки тысяч израильтян требуют переговоров с ХАМАС

Они вышли на улицы крупных городов

В беспорядки и столкновения с полицией переросли многотысячные митинги в Тель-Авиве. Вечером 30 марта на улицы города вышли две демонстрации. Участники первой требовали переговоров с ХАМАС и скорейшего освобождения заложников. Участники второй - отставки правительства.

Вскоре протестующие объединились, перекрыли основное шоссе и разожгли костры. Для разгона собравшихся полиция применила водомёты. Задержаны 16 человек. Также массовые митинги прошли в Иерусалиме и Кесарии возле резиденции премьера Нетаньяху.

Тем временем, из кипрского порта Ларнака направились четыре корабля с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Они везут 400 тонн продовольствия по специальному морскому коридору, который был согласован с израильскими властями. Прибытие груза в анклав ожидается 3 апреля, сообщает "ТВ Центр".

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