ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Десятки тысяч израильтян требуют переговоров с ХАМАС

10:32
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Они вышли на улицы крупных городов

В беспорядки и столкновения с полицией переросли многотысячные митинги в Тель-Авиве. Вечером 30 марта на улицы города вышли две демонстрации. Участники первой требовали переговоров с ХАМАС и скорейшего освобождения заложников. Участники второй - отставки правительства.
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС

Вскоре протестующие объединились, перекрыли основное шоссе и разожгли костры. Для разгона собравшихся полиция применила водомёты. Задержаны 16 человек. Также массовые митинги прошли в Иерусалиме и Кесарии возле резиденции премьера Нетаньяху.

Тем временем, из кипрского порта Ларнака направились четыре корабля с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Они везут 400 тонн продовольствия по специальному морскому коридору, который был согласован с израильскими властями. Прибытие груза в анклав ожидается 3 апреля, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уличные протесты в Израиле
Уличные протесты в Израиле
Митинг в Израиле
Митинг в Израиле
Уличные протесты в Израиле
Уличные протесты в Израиле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.