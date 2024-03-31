Президента Перу уличили в незаконном обогащении

Скандал вызвало расследование СМИ

Неприятными последствиями обернулась для президента Перу привычка носить дорогие часы. Скандал вызвало интернет-расследование СМИ, сообщает "ТВ Центр".

Авторы обвинили главу государства в незаконном обогащении. Поводом стало наличие у Дины Болуарте часов престижных марок. Правда, на фотографиях видны только одни, стоимостью около 13-ти тысяч долларов.

Но информация была серьёзно воспринята прокуратурой - в резиденции президента и правительства ночью с обысками пришли полицейские. Сама Болуарте в обращении к нации уже заявила: несмотря на расследование, покидать свой пост не намерена. За нее вступился премьер-министр, назвав действия прокуратуры неконституционными.

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