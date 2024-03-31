Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он продлится с 1 апреля по 15 июля

1 апреля в России начнётся весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По новым правилам на срочную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. При этом призыву не подлежат те граждане, кому 27 лет исполнилось в прошлом году.

Призыв завершится 15 июля. В ряды ВС России планируется направить 150 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции и в новые регионы страны.

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