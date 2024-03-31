Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Он продлится с 1 апреля по 15 июля
1 апреля в России начнётся весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.
По новым правилам на срочную службу призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. При этом призыву не подлежат те граждане, кому 27 лет исполнилось в прошлом году.
Призыв завершится 15 июля. В ряды ВС России планируется направить 150 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции и в новые регионы страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: