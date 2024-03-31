Женщина ранена при обстреле Белгородской области

ВСУ открыли огонь из РСЗО "Вампир"

Этой ночью украинские националисты предприняли очередную попытку воздушной атаки по объектам на территории России. По данным Минобороны, в небе над Белгородской областью сбито 10 ракет чешской РСЗО "Вампир".

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В результате обстрела выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены 18 частных домовладений, осколками посекло три автомобиля.

Кроме того, повреждены линии электропередачи. На месте работают оперативные службы, сообщает "ТВ Центр".

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