Женщина ранена при обстреле Белгородской области

ВСУ открыли огонь из РСЗО "Вампир"
Этой ночью украинские националисты предприняли очередную попытку воздушной атаки по объектам на территории России. По данным Минобороны, в небе над Белгородской областью сбито 10 ракет чешской РСЗО "Вампир".
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадала женщина. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В результате обстрела выбиты окна в многоквартирном доме, повреждены 18 частных домовладений, осколками посекло три автомобиля.
Кроме того, повреждены линии электропередачи. На месте работают оперативные службы, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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