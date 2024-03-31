В столицах прошли пасхальные марши

Традиционные марши мира прошли в Берлине и других городах Германии накануне католической Пасхи. На улицы вышли тысячи жителей с призывами прекратить поставки оружия на Украину. "Мир и дружба с Россией", - надписи на плакатах.

Граждане Франции тоже не одобряют участия своей страны в российско-украинском конфликте. И почти 80% выступают против игрищ президента в Наполеона и его идеи отправить в зону боевых действий сухопутные войска.

Председатель Нацсобрания Франции побывала в Одессе, приняла участие традиционной постановке для заграничных гостей: под звуки сирены посидела в бомбоубежище. И заявила, что в вопросах поддержки Киева возможно всё, вплоть до отправки солдат. Но для начала наобещала ещё вооружений.

Министр обороны Франции тоже пообещал Киеву сотни бронемашин. Правда, некоторым экземплярам уже 40 лет. Но они вроде ещё на ходу. Париж намерен снабдить нацистский режим дополнительными зенитными ракетами для французской системы ПВО. Однако, активно используемые Россией планирующие бомбы очень быстро превращают эти вооружения в груду металлолома, пишет американское издание Business Insider.

Официальный Париж демонстрирует полную недоговороспособность. То предлагает прекратить боевые действия на время Олимпиады, то поставляет Киеву оружие и одновременно исподтишка бьёт уже по нашим спортсменам.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Это русофобское заявление прокомментировала представитель МИД Мария Захарова. Она предупредила, что оно может привести к отказу от продажи французских товаров в России.

Лилия Акиньшина, «ТВ Центр»

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