Собянин пригласил москвичей сдать нормы ГТО

Это можно сделать в столичных парках

Современному комплексу ГТО исполнилось десять лет. О том, как и где москвичи могут сдать нормативы, рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

Пройти испытания можно круглый год, а летом в столице традиционно проходит сезонный проект "ГТО в парках". Кроме того, до 12 апреля попробовать свои силы можно на форуме "Россия" на ВДНХ.

Все подробности можно узнать на официальном сайте движения. Мэр также напомнил, что физкультурный комплекс появился в СССР в 1930 году, а одними из первых обладателей значков ГТО стали московские писатели Всеволод Вишневский и Аркадий Гайдар, а также спортсменка Зоя Романова.

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