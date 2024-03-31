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Весенний паводок испытывает россиян на прочность

13:30
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

В некоторых регионах введён режим ЧС

Весенний паводок набирает силу в российских регионах. В Башкирии, Оренбургской, Саратовской, Самарской областях МЧС ведёт ежедневный мониторинг обстановки. Самая сложная ситуация сейчас в Алтайском крае. Там подтоплены почти сто домов и тысяча приусадебных участков. Чтобы весеннее половодье прошло без ущерба для людей, взрывотехники уже сейчас взялись за дело. С субботы в крае ведён режим ЧС.

В российских регионах начинается весенний паводок
В Московском регионе начался весенний паводок

Из-за резкого потепления началось настолько стремительное таяние снега, что вода превратилась в очень серьёзную угрозу. Пострадали 37 населённых пунктов. Подтоплена без малого сотня домов. Число оказавшихся под водой приусадебных участков приближается к тысяче.

Паводковые воды размывают дороги в Башкирии и Оренбургской области.  Там из-за дождей начался подъём уровня воды в реках. В регионе введён режим повышенной готовности. А на Сахалине помощь понадобилась самим спасателям. Экскаватор, освобождавший от воды частный дом, едва не утонул.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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Эвакуация жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Эвакуация жителей из зоны паводков
Эвакуация жителей из зоны паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС работают в зоне паводков
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС в зоне паводка
Сотрудники МЧС в зоне паводка
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