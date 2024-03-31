Бронемашину поразил дрон "Ланцет"
В зоне спецоперации авиация и артиллерия наносят массированные удары по врагу. Атакуют врага с воздуха штурмовики Су-25, сообщает "ТВ Центр".
В Сети опубликованы кадры поражения очередного, уже шестого "Абрамса". Американскую бронемашину уничтожили под Авдеевкой при помощи "Ланцета".
На купянском направлении работают расчёты противотанковых орудий "Рапира". С беспилотников они обнаружили замаскированные позиции ВСУ. Затем с ювелирной точностью поразили блиндажи националистов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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