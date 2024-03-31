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Видео уничтожения шестого танка Abrams в зоне СВО

12:15
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Бронемашину поразил дрон "Ланцет"

В зоне спецоперации авиация и артиллерия наносят массированные удары по врагу. Атакуют врага с воздуха штурмовики Су-25, сообщает "ТВ Центр".

В Сети опубликованы кадры поражения очередного, уже шестого "Абрамса". Американскую бронемашину уничтожили под Авдеевкой при помощи "Ланцета".

На купянском направлении работают расчёты противотанковых орудий "Рапира". С беспилотников они обнаружили замаскированные позиции ВСУ. Затем с ювелирной точностью поразили блиндажи националистов.

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