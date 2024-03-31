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Илон Маск вселил надежду в одесситов

14:08
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Многие будут довольны, если его пророчество сбудется

Илон Маск допустил потерю Украиной Одессы. Для киевского режима это – неприятная новость, но для пророссийски настроенных одесситов – позитивная.

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Американский бизнесмен полагает, что, если военные действия между Россией и Украиной продолжатся ещё какое-то время, Незалежная может потерять Одессу.

"На мой взгляд, главный вопрос заключается в том, потеряет ли Украина весь доступ к Чёрному морю или нет. Я рекомендую перейти к урегулированию путём переговоров, прежде чем это произойдёт", - написал Маск в соцсети X.

Ранее Маск уверял, что Украина не сможет вернуть утраченные территории, а Россия сохранит за собой Крым и Донбасс.

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