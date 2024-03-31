ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выросло производство стройматериалов

16:25
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Столичные предприятия выпускают инновационную продукцию

В Москве растёт объём производства строительных материалов. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что такую продукцию выпускают свыше 340 столичных предприятий. Она используется во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Столичные инновационные системы пользуются большой популярностью. Один из московских заводов выпускает новую улучшенную модель труб для защиты кабелей и проводов, а другое предприятие - бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
Производственное предприятие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.