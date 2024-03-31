В Москве выросло производство стройматериалов

Столичные предприятия выпускают инновационную продукцию

В Москве растёт объём производства строительных материалов. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что такую продукцию выпускают свыше 340 столичных предприятий. Она используется во всех регионах России, а также в странах ближнего зарубежья.

Столичные инновационные системы пользуются большой популярностью. Один из московских заводов выпускает новую улучшенную модель труб для защиты кабелей и проводов, а другое предприятие - бесшумные конвекторы отопления с умным термостатом.

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