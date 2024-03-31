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Спасли десятки жизней: истории героев "Крокуса"

15:20
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Они не испугались террористов

Следователи установили личности 134 погибших в "Крокус сити холле", для идентификации остальных проводят генетические экспертизы. Всего нападение на "Крокус Сити Холл" унесло жизни 144 человек. И их могло быть больше.

Но среди зрителей в зале и сотрудников концертного зала нашлось немало тех, кто, рискуя собой, делал всё возможное, чтобы спасти других.

Контролёры, гардеробщики, многим даже ещё нет 18 лет. Истории скромных героев - в репортаже Юлии Богоманшиной (смотрите видео).

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