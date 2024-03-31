Спасли десятки жизней: истории героев "Крокуса"

Они не испугались террористов
Следователи установили личности 134 погибших в "Крокус сити холле", для идентификации остальных проводят генетические экспертизы. Всего нападение на "Крокус Сити Холл" унесло жизни 144 человек. И их могло быть больше.
Но среди зрителей в зале и сотрудников концертного зала нашлось немало тех, кто, рискуя собой, делал всё возможное, чтобы спасти других.
Контролёры, гардеробщики, многим даже ещё нет 18 лет. Истории скромных героев - в репортаже Юлии Богоманшиной (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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