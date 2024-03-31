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Чем живёт Ясенево - зелёный район Москвы с богатой историей

15:47
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Он активно развивается

Он замыкает алфавитный список столичных районов. Тут расположен второй по величине парк Москвы - Битцевский лес. И самая высокая точка города, если считать от уровня моря. Здесь же - две исторические усадьбы и Палеонтологический музей.

Всё это - о районе Ясенево. Кстати, ясеней в нём не так уж много, а название произошло не от деревьев, а от старинного мужского имени Ясень.

Зелёный и уютный, этот район с каждым годом становится ещё комфортнее. В этом убедилась Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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