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ВКС России нанесли удар по объектам газовой отрасли Украины

14:40
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Все цели поражены

Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Нанесён удар по местам дислокации иностранных наёмников под Одессой
Нанесён удар "Солнцепёками" по укреплениям ВСУ под Донецком

После мощных ударов с воздуха нарушена работа предприятий оборонной промышленности, добавили в ведомстве.

Также за минувшие сутки нанесены удары по аэродрому Вознесенск в Николаевской области. Там уничтожены три самолёта Су-25.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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