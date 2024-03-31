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Бортников: Спецслужбам известны организаторы терактов в России

13:49
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Проводится работа по их поимке и наказанию

Спецслужбам известны организаторы терактов против России. Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Бортников обвинил Киев и Лондон в ядерном терроризме

"Мы знаем, кто является организатором подготовки и проведения [террористических] акций на нашей территории", - сказал он и пообещал, что для поимки и наказания преступников будет делаться все необходимое.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" террористы в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 144 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Пятеро детей скончались.

По делу о теракте арестованы 9 человек. По данным следствия, четверо террористов намеревались сбежать в Киев, где им было обещано вознаграждение.

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