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Собянин рассказал о реконструкции очистных сооружений в Новой Москве

17:18
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Проведена большая работа

С 2012 года в Новой Москве реконструированы и построены 11 очистных сооружений. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр подробно рассказал о масштабных работах по обновлению систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО. Там уже реконструированы 24 водозаборных узла, а 18 объектов переведены с подземных источников на московский водопровод.

В этом году обновление систем продолжится. Будет проведена реконструкция трёх водозаборных узлов, планируется возвести четыре канализационные насосные станции.

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Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений
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