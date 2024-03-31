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1 апреля в Москве будет побит температурный рекорд

18:00
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Такого тепла не было более 40 лет

Завтра, 1 апреля в Москве будет установлен температурный рекорд: столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Об этом в интервью АГН "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, такого в столице не было за всю историю метеонаблюдений. Последний рекорд был зафиксирован 1 апреля 1983 года, тогда в Москве было плюс 17,8 градуса.

Ранее синоптики сообщали, что на следующей неделе москвичей ждёт контрастная погода. Сначала в столичном регионе прогремят первые весенние грозы, а затем вернутся ночные заморозки.

Минувшая зима в Москве и Подмосковье была чрезвычайно снежной. Специалисты говорят, что снег в области будет таять примерно до середины апреля.

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