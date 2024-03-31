В Черёмушках построят дома по программе реновации

Район будет развиваться

На улице Каховке в Черёмушках построят жильё для переселения по программе реновации. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что власти приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в этом районе Москвы. Там, в частности, будет благоустроена прилегающая территория.

Городские власти одобрили и уже реализуют 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 гектаров. Благодаря этому в столице появятся около 185 тысяч рабочих мест.

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