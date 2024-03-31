Россия обогнала Италию и Францию по темпам роста экономики

Позади остались США и Канада

Россия вошла в пятёрку самых быстрорастущих экономик G20. По итогам 2023 года наша страна стала пятой по темпам роста экономики среди стран Большой двадцатки, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.

На первом месте с темпами роста в 7,3% находится Индия. Вторую позицию занимает Китай – 5,2%. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1%. Темпы роста экономики Турции составили 4,5%. Показатель роста экономики России – 3,6%. Далее следуют США, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Канада.

В начале этого года президент Владимир Путин сообщил, что экономика России выросла на 3,6% в 2023 году, что превысило среднемировые темпы увеличения ВВП. Глава государства обратил внимание на то, что объём промышленного производства в прошлом году вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.

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