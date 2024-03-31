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Россия обогнала Италию и Францию по темпам роста экономики

18:37
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

Позади остались США и Канада

Россия вошла в пятёрку самых быстрорастущих экономик G20. По итогам 2023 года наша страна стала пятой по темпам роста экономики среди стран Большой двадцатки, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических служб.

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На первом месте с темпами роста в 7,3% находится Индия. Вторую позицию занимает Китай – 5,2%. Тройку лидеров замыкает Индонезия, чей ВВП увеличился на 5,1%. Темпы роста экономики Турции составили 4,5%.  Показатель роста экономики России – 3,6%. Далее следуют США, Япония, Великобритания, Италия, Франция и Канада.

В начале этого года президент Владимир Путин сообщил, что экономика России выросла на 3,6% в 2023 году, что превысило среднемировые темпы увеличения ВВП.  Глава государства обратил внимание на то, что объём промышленного производства в прошлом году вырос на 3,5%, при этом обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%.

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