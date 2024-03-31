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МИД России потребовал арестовать главу СБУ Малюка

19:54
  • воскресенье
  • 31 марта 2024

За террористическую деятельность

Москва требует от Киева арестовать и выдать главу СБУ Василия Малюка в связи с последними терактами в России. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ Малюка по делу о терроризме

Внешнеполитическое ведомство передало властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к терактам в России.

Речь идёт о нападении на "Крокус сити холл", убийстве журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), взрыве на Крымском мосту, покушении на писателя Захара Прилепина.

На Смоленской площади напомнили, что глава СБУ Малюк признал организацию Украиной взрыва на Крымском мосту. Следы других преступлений также ведут на Украину, отметили в МИД России.

На этой неделе суд в Москве заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о терроризме. 

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