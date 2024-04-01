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Российские Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ

08:28
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Удар нанесли фугасными боеприпасами

Информация о ходе специальной военной операции. Продолжается наступление российских войск на Донецком направлении.

Продвижение Южной группировки обеспечивают экипажи танков Т-80, действуя в связке с операторами ударных беспилотников. Значительно продвинулись наши войска и на Артёмовском участке фронта. В Запорожской области бронегруппа крымских десантников уничтожила опорный пункт противника у села Вербовое. Пятнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Мощные удары по террористическим формированиям в приграничных с Белгородской областью районах наносят артиллеристы группировки войск "Запад". Расчёты самоходных гаубиц "Мста-С" работают на максимальной скорости. На подготовку орудия к боевой стрельбе - несколько минут. Огонь корректируют с помощью беспилотников в режиме реального времени.

Воздушное пространство под контролем наших лётчиков. На Южнодонецком направлении сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали командный пункт ВСУ. Удар по скоплению живой силы и бронетехники неонацистов нанесли фугасными боеприпасами с универсальным модулем планирования, который позволяет уничтожать объекты противника, не входя в зону поражения ПВО. Разведка подтвердила - задача выполнена. Самолёты благополучно вернулись на аэродром базирования.

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