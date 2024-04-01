Представлены новые герои спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих, участвующих в зоне спецоперации.

Максим Булаткин вместе с подчинёнными обеспечивал связью подразделения мотострелковой дивизии на переднем крае обороны. Попав под плотный артобстрел противника, капитан продолжил настраивать аппаратуру. Связь с вышестоящим командованием была установлена, что позволило оперативно координировать силы в бою и отразить вражеские атаки.

Прапорщик Вадим Чертовских во время выполнения боевых задач обнаружил приближающийся беспилотник противника и доложил командованию. А затем применил средства радиоэлектронной борьбы. Потерявший управление дрон упал и сдетонировал, не долетев до охраняемых объектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"