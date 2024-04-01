Ученые предупредили о мощной магнитной буре

Поток плазмы движется со скоростью почти три миллиона километров в час

Учёные предупреждают - апрель начнётся с мощной магнитной бури. Причина – в гигантской коронарной дыре на поверхности Солнца.

Специалисты говорят, что она превышает размеры Земли в 20 раз. Поток вырывающейся плазмы движется со скоростью почти три миллиона километров в час и в ближайшее время достигнет нашей планеты.

Для большинства людей магнитная буря не представляет серьёзной угрозы, тем не менее, следует избегать излишнего физического напряжения. А некоторые астрологи утверждают – во всех бедах с 1 апреля снова можно будет винить ретроградный Меркурий – он как раз вступает в эту фазу.

Однако учёные напоминают, что это астрономическое явление - всего лишь оптическая иллюзия. И нет никаких научных доказательств влияния этой планеты на повседневную жизнь человека.

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