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Ученые предупредили о мощной магнитной буре

08:41
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Поток плазмы движется со скоростью почти три миллиона километров в час

Учёные предупреждают - апрель начнётся с мощной магнитной бури. Причина – в гигантской коронарной дыре на поверхности Солнца.

Специалисты говорят, что она превышает размеры Земли в 20 раз. Поток вырывающейся плазмы движется со скоростью почти три миллиона километров в час и в ближайшее время достигнет нашей планеты.

Для большинства людей магнитная буря не представляет серьёзной угрозы, тем не менее, следует избегать излишнего физического напряжения. А некоторые астрологи утверждают – во всех бедах с 1 апреля снова можно будет винить ретроградный Меркурий – он как раз вступает в эту фазу.

Однако учёные напоминают, что это астрономическое явление - всего лишь оптическая иллюзия. И нет никаких научных доказательств влияния этой планеты на повседневную жизнь человека.

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