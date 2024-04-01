В России с 1 апреля вступили в силу новые законы и правила

Увеличивается срок пересдачи экзаменов на водительские права

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов и правил. Так, на 7,5% вырастут социальные пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца.

Начинает действовать закон о северном завозе, который позволит вовремя и по более низким ценам доставлять на северные территории товары первой необходимости.

Вступает в силу закон о борьбе с так называемыми "наливайками". С сегодняшнего дня регионы могут запрещать продажу спиртного в подобных заведениях. А также ограничивать время реализации алкогольных напитков в кафе, барах и ресторанах, которые расположены в многоквартирных домах и рядом с ними.

И важные нововведения для автолюбителей. С 1 апреля увеличивается срок пересдачи экзаменов на водительские права для тех, кто не сдал их три или более раз. Если раньше прийти на пересдачу можно было уже через месяц, то теперь только через полгода. Кроме того, сдавать экзамены смогут только ученики тех школ, которые имеют заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

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