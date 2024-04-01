ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с 1 апреля вступили в силу новые законы и правила

08:34
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Увеличивается срок пересдачи экзаменов на водительские права

С 1 апреля в России вступает в силу ряд новых законов и правил. Так, на 7,5% вырастут социальные пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца.

Начинает действовать закон о северном завозе, который позволит вовремя и по более низким ценам доставлять на северные территории товары первой необходимости.

Вступает в силу закон о борьбе с так называемыми "наливайками". С сегодняшнего дня регионы могут запрещать продажу спиртного в подобных заведениях. А также ограничивать время реализации алкогольных напитков в кафе, барах и ресторанах, которые расположены в многоквартирных домах и рядом с ними.

И важные нововведения для автолюбителей. С 1 апреля увеличивается срок пересдачи экзаменов на водительские права для тех, кто не сдал их три или более раз. Если раньше прийти на пересдачу можно было уже через месяц, то теперь только через полгода. Кроме того, сдавать экзамены смогут только ученики тех школ, которые имеют заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пенсионер
Пенсионер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.