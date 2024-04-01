Следователи изъяли у МЧС документы по "Крокус сити холлу"

Продолжается расследование дела о теракте

Следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка Министерства чрезвычайных ситуаций России документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния "Крокус сити холла". Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, анализируются данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения, как контролировалось их устранение.

Здание "Крокус сити холла" относится к объектам категории значительного риска. На таких объектах проверки могут проводиться каждые четыре года. Судя по сведениям единого реестра проверок, последняя проверка прошла в 2019 году, а в 2020 году в действие вступил мораторий.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что спецслужбам известны организаторы терактов против России. Он пообещал, что для поимки и наказания преступников будет делаться все необходимое.

В Следственном комитете сообщали, что действия террористов, которые атаковали "Крокус сити холл", координировались голосовыми сообщениями через мессенджер Telegram. Исполнителей курировал неизвестный, которого они знали под псевдонимом.

Тем временем в Южной Корее попросили прощения за необдуманную публикацию карикатуры о теракте в "Крокусе". После того, как российское посольство в Сеуле возмутилось этой циничной выходкой, редакция The Korea Herald заверила, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы и выражает "глубочайшие сожаления".

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