Над Белгородской областью перехватили два БПЛА

БПЛА были самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

БПЛА был самолетного типа, сообщили в понедельник, 1 апреля, в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

ВСУ продолжают интенсивно обстреливать Белгородскую область. С начала года погибли 14 человек. Президент России Владимир Путин пообещал защитить регион от атак ВСУ.

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