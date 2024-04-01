Над Белгородской областью перехватили два БПЛА

БПЛА были самолетного типа
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
БПЛА был самолетного типа, сообщили в понедельник, 1 апреля, в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
ВСУ продолжают интенсивно обстреливать Белгородскую область. С начала года погибли 14 человек. Президент России Владимир Путин пообещал защитить регион от атак ВСУ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: