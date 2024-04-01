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Над Белгородской областью перехватили два БПЛА

08:18
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

БПЛА были самолетного типа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сегодня ночью  перехватили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

БПЛА был самолетного типа, сообщили в понедельник, 1 апреля, в Минобороны России. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.  

ВСУ продолжают интенсивно обстреливать Белгородскую область. С начала года погибли 14  человек. Президент России Владимир Путин пообещал защитить регион от атак ВСУ.

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