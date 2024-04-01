Эрдоган признал поражение правящей партии в Турции

Эрдоган заявил, что выборы прошли демократично

Правящая в Турции Партия справедливости и развития впервые за последние 20 лет проиграла на муниципальных выборах. Подсчёт голосов ещё идёт, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган уже признал поражение.

Избирком Турции объявит официальные результаты сегодня. А этой ночью тысячи ликующих сторонников оппозиции вышли на улицы. Народно-республиканская партия лидирует во всех крупнейших мегаполисах – Анкаре, Измире, Анталье. А также в столице страны Стамбуле. Там на второй срок остаётся градоначальник Экрем Имамоглу.

Эрдоган заявил, что выборы прошли демократично и без серьёзных эксцессов. Своим сторонникам он уже пообещал провести работу над ошибками.

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