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Эрдоган признал поражение правящей партии в Турции

08:40
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Эрдоган заявил, что выборы прошли демократично

Правящая в Турции Партия справедливости и развития впервые за последние 20 лет проиграла на муниципальных выборах. Подсчёт голосов ещё идёт, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган уже признал поражение.

Избирком Турции объявит официальные результаты сегодня. А этой ночью тысячи ликующих сторонников оппозиции вышли на улицы. Народно-республиканская партия лидирует во всех крупнейших мегаполисах – Анкаре, Измире, Анталье. А также в столице страны Стамбуле. Там на второй срок остаётся градоначальник Экрем Имамоглу.

Эрдоган заявил, что выборы прошли демократично и без серьёзных эксцессов. Своим сторонникам он уже пообещал провести работу над ошибками.

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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