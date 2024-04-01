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Гаврилов назвал последствия агрессивной политики НАТО против России

08:40
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Это приведет к деградации обстановки в Европе

Агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. Об этом в понедельник, 1 апреля, предупредил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Как подчеркнул российский дипломат в комментарии РИА Новости, "так долго продолжаться не может".

До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе.

После того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что целью России "было и остается втягивание НАТО в войну", в Москве порекомендовали ей купить карту, учебник истории и жвачку. Спикер российского МИД Мария Захарова напомнила, что "это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России".

В российском Министерстве иностранных дел предупредили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой. Подобная активность обостряет военную напряженность по периметру российских границ и создает дополнительные угрозы безопасности нашей страны.

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