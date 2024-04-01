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Пристав арестовал активы владельцев "Макфы" на 100 трлн рублей

09:11
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Генпрокуратура подала иск 28 марта

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета и активы по иску Генпрокуратуры России об изъятии крупнейшего производителя макарон "Макфа" в пользу государства.

Счета и активы арестованы у бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и их родственников на общую сумму 100 триллионов рублей, узнало агентство ТАСС.

Кроме того, арестованы 100% акций аффилированных с "Макфой" и ее владельцами компаний.

28 марта Генпрокуратура подала иск в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства акции "Макфы". По данным ведомства, активы производителя и связанных с ним компаний имеют коррупционное происхождение. Судебное заседание назначено на 9 апреля.

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