Его наблюдали на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году

К случаям "гаванского синдрома" у американских дипломатов могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на электронные письма высокопоставленных представителей российского Совета безопасности, в которых якобы обсуждалась передача Вьетнаму "уникальной технологии, имеющейся только у России".

Телеканал утверждает, что именно под воздействием данной технологии американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, что получило название "гаванского синдрома".

По словам бывшего руководителя следствия Пентагона по случаям "гаванского синдрома" Грэга Эдгрина, таким методом Москва стремилась сдержать развитие американо-кубинских отношений.

Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис. Зачем? Потому что она была там, чтобы заложить фундамент для стратегического партнерства США и Вьетнама.

В марте 2023 года американская разведка опровергла существование так называемого гаванского синдрома. О том, что нет никакого синдрома, говорилось в отчете ведомства.

Однако за несколько лет до этого обвинения из-за "гаванского синдрома" сыпались на Россию. Источники рассказали, что глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре 2021 года поднял данную тему, хотя и воздержался от прямых обвинений. В Кремле отвергли любую причастность России к этому синдрому.

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