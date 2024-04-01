ФНС: Более полумиллиона россиян имеют финансовые счета за рубежом

Это сведения на 31 декабря 2023 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о 1,825 миллиона зарубежных счетов российских налоговых резидентов. По состоянию на 31 декабря 2023 года такие счета имеются у 539,1 тысячи налоговых резидентов России.

Как уточняет РБК, такие данные приводятся в презентации "Итоги деятельности ФНС России" за 2023 год.

Заместитель руководителя ведомства Юлия Шепелева уточняла, что в 2023 году в налоговую службу России поступала информация о зарубежных счетах физических лиц за 2022 год.

Еще в 2019 году российский лидер Владимир Путин заявил, что "предупреждал наших предпринимателей о том, чтобы они не очень-то рассчитывали на надежность своих вкладов за рубежом, что может наступить время, когда им несладко придется".

На фоне антироссийских санкций был введен ряд ограничений на движение капитала. 29 марта Банк России продлил еще на полгода ограничения на перевод средств за рубеж. В частности, нерезидентам из недружественным стран, которые не работают в России, а также юрлицам из недружественных государств полностью запрещены переводы за рубеж.

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