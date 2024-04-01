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Собянин: Пять эстакад и тоннель возведут при строительстве развязки на пересечении МСД с Бакинской улицей

09:17
  • понедельник
  • 01 апреля 2024

Все работы планируют завершить в 2026 году

На Московском скоростном диаметре строят важную транспортную связку - от улицы Кантемировской до Павелецкого направления железной дороги. Детали рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Участок пройдёт вдоль улицы Каспийская, его протяжённость составит более шести с половиной километров. Там возведут пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей. Благоустроят и прилегающую территорию.

Запуск дороги позволит автомобилистам без лишних поворотов проезжать по южному направлению МСД, а также комфортно выезжать на трассу М-4 "Дон". Кроме того, улучшится транспортная доступность пяти районов на юге Москвы. По словам мэра, все работы планируют завершить в 26-м году.

В марте после реконструкции открылась новая развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Новая дорога ощутимо повысит пропускную способность юго-восточного участка Московской кольцевой автодороги.

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