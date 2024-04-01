На Донецком направлении ликвидированы более 300 боевиков

Российские войска прорвали оборону неонацистов к западу от Авдеевки и заняли позиции в селе Водяное. Бои за этот стратегический участок продолжались несколько месяцев. Только за сутки на Донецком направлении ликвидированы более 300 боевиков. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склады с боеприпасами. А в Харьковской области этой ночью прогремела серия мощных взрывов.

Российская армия нанесла удар по объектам, связанным с главным управлением разведки минобороны Украины в Харьковской области. Поражены пункты дислокации личного состава и командования ГУР.

Артиллерийские расчеты группировки войск "Запад" активно работаю по позициям противника в районах, граничащих с Белгородской областью. Именно с этого направления националисты особенно активно бьют по российской территории. Самоходные гаубицы "Мста-С" поражают огневые точки и укрепрайоны на расстоянии до 25 километров.

Особенно эффективна самоходная артустановка "Мста-С" при использовании высокоточного снаряда "Краснополь". Он оснащён полуактивной головкой самонаведения, которая производит поиск цели, подсвечивая ее лазером. В результате отклонение снаряда минимально. На счету артиллерийской бригады группировки войск "Восток" сотни пораженных целей.

На Южно-Донецком направлении работает сверхмощное орудие "Малка". Калибр - 1230 миллиметров. Даже нести снаряд одному не под силу, а заряжание происходит автоматически. Длина ствола 7 метров - это позволяет точно поражать практически любые цели на расстоянии до 45 километров. На этих кадрах с беспилотника - уничтожение САУ "Краб" и "Палладин" польского и американского производства.

На Купянском направлении танкисты Южной группировки войск на модернизированных машинах Т-80 уничтожают пехоту и опорные пункты противника, а также обеспечивают огневую поддержку специальной техники, которая разминирует местность и создает проходы для наших штурмовых отрядов.

С воздуха продвижение наших войск поддержала авиация. Бомбардировщики Су-34 сбросили на опорные пункты противника десятки бомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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