Экономика России укрепилась

Немедленное прекращение поддержки террористической деятельности, выдача виновных и возмещение причиненного жертвам ущерба. Такие требования направил МИД России украинским властям. Вряд ли представители террористического режима сами себя арестуют. Но наша страна действует строго в соответствии с международными конвенциями. А они предусматривают определенную последовательность действий. В адресованном Киеву документе перечислены варварские теракты, следы которых ведут на Украину. От атаки на концертный зал в Красногорске до подрыва Крымского моста и заказных убийств журналистов. Частично озвучены и фамилии виновных.

"В числе требований – арест главы СБУ В.Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации. Борьба с международным терроризмом – обязанность каждого государства. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечёт её международно-правовую ответственность", - сообщили в МИД.

Первая реакция Киева последовала незамедлительно. Нацистский режим разоблачает сам себя. Внесенный Москвой в список террористов и экстремистов глава ГУР Кирилл Буданов назвал серьезной проблемой железную дорогу, которую Россия строит в своих новых регионах. И добавил, что собирается справиться с этим объектом.

Опыт ударов по гражданской инфраструктуре у боевиков Зеленского действительно огромный. Западные кураторы никаких мер воздействия к своим подопечным не применяют. Не говоря уже о введении санкций против террористического государства. Зато против нашей страны бездоказательные обвинения - одно нелепее другого. Но с фантазией, видимо, уже туго. Поэтому стряхнули пыль с истории восьмилетней давности. И вытащили из архивов мистические байки про "гаванский синдром".

О так называемом гаванском синдроме широкой общественности стало известно в 2017-м году. Жертвами странного заболевания становились американские дипломаты, военные и разведчики в разных странах мира - от Кубы до Китая. Они жаловались на резкие боли в ушах, приступы тошноты, сильные головные боли, нарушение сознания.

Еще год назад директор нацразведки США официально заявила, что никто из реальных или гипотетических противников Америки к этому не причастен. Теперь американцы возможно, передумали. Или очень хочется наказать Россию санкциями хоть еще за что-нибудь. Но в Европе, кажется, начали что-то подозревать. На 10-й год санкционной войны с Россией британская "Дэйли Мейл" приводит высказывания экспертов, которые, в отличие от европейских политиков, кое-что соображают в экономике:

"Решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба ее собственной экономике. Европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США. Европа выстрелила себе в ногу, толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной".

Статистическая служба ЕС с прискорбием признает: Россия заработала почти два с половиной триллиона рублей с начала продажи своего газа в национальной валюте. И страны Евросоюза вынуждены продолжать его покупать. Крупнейшими потребителями стали Венгрия, Италия, Греция и Словакия. Германия и Австрия о своих объёмах российского импорта решили умолчать.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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