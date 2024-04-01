В Алтайском крае введен режим ЧС

В зоне бедствия - почти 1000 приусадебных участков и 500 зданий

В Алтайском крае с этого дня действует штормовое предупреждение. На реках разрушается лёд. По прогнозам, это приведёт к повышению уровня воды до опасных отметок в нескольких населённых пунктах. В регионе уже подтоплены значительные территории. Перекрыто движение по дорогам. С одним из сёл нет транспортного сообщения. В этих районах паводки стали сильнейшими за 40 лет.

Круглосуточный мониторинг обстановки, в том числе с помощью беспилотников, ведут в Алтайском крае. Сотрудники МЧС обходят дворы. Работа тяжёлая - во всех смыслах. Спасатели на руках выносят людей, домашних животных и скот из подтопленных домов и построек. Ситуация по-прежнему сложная. В зоне бедствия - почти тысяча приусадебных участков и 500 зданий. В одном из самых пострадавших районов - селе Ракиты - детям решили продлить весенние каникулы. В Михайловском школьники учатся дистанционно. В обоих развернули пункты временного размещения. В них находятся более полутора сотен человек.

В крае введён режим ЧС. Последствия удара стихии устраняет группировка в две с половиной тысячи человек. Главная задача сейчас - восстановить транспортное сообщение, жильё и объекты инфраструктуры. Специальные комиссии обходят дома и оценивают ущерб. В этом году от весеннего половодья страдают десятки регионов. В Калужской области разлилась река Нара.

Режим повышенной готовности введён в Оренбуржье. Вода прибывает с каждым часом. Спасатели предпринимают превентивные меры. На реках ломают лёд.

В зоне риска - 250 населённых пунктов. Туда заранее завезли продукты, питьевую воду и лекарства. Готова техника высокой проходимости. Оригинальные средства передвижения в условиях ЧС придумывают простые жители. В Омске устроили заплыв по затопленным улицам на лодках и сапах. А в Рязанской области народная смекалка зашла ещё дальше. Гостей туристического комплекса теперь доставляют к месту отдыха на карете, запряжённой трактором.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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