В России стартовал весенний призыв на срочную службу

Призовут 150 тысяч новобранцев

В России начался весенний призыв на срочную военную службу. Кампания продлится до 15 июля. Соответствующий указ накануне подписал президент.

Всего призовут 150 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет. Как и прежде, служба продлится год. Призывников направят в учебные соединения и воинские части, где они познакомятся с современной российской техникой и освоят военные специальности.

Кроме того, новобранцы с профильным высшим образованием смогут попасть в научные роты, которые связаны с предприятиями Гособоронзаказа.

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